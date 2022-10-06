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В Словении разрешили однополые браки и усыновление детей такими парами

Валентина Летяк, редактор ленты
двоє чоловіків, чоловіки, ЛГБТ
Фото: Depositphotos

Словения стала первой страной посткоммунистического пространства, позволившей однополым парам жениться и усыновлять детей.

Во вторник, 4 октября, парламент страны голосами 48 депутатов принял соответствующую поправку в Семейный кодекс, 29 были против и один воздержался.

В июле этого года высший суд Словении постановил, что закон, определяющий брак только между мужчиной и женщиной, дискриминационный, и обязал парламент внести изменения в закон в течение шести месяцев.

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Словения, возникшая после развала Югославии, первой на посткоммунистическом пространстве одобрила эту реформу в Европе. Большинство ее соседей не разрешают гражданские союзы или однополые браки.

Эстония ближе всего подошла к решению этого вопроса, когда в 2016 году согласилась признать однополые союзы, созданные в других странах.

А в Хорватии, Чехии, Венгрии и Черногории действуют законы, устанавливающие однополые гражданские партнерства.

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Источник: Euronews

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