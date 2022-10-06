Украина получила от Германии пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, готовится отправка еще 10

Октябрь, 06 в 9:13

Правительство Германии сообщило об отправке в Украину в течение недели двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer 2, а в августе ВСУ получили три таких броневика.

Кроме того, в списке оружия, которое Берлин планирует передать Киеву, указано еще 10 БРЭМ, предназначенных для эвакуации застрявшей и поврежденной техники, в том числе с поля боя.

Немецкие чиновники отмечают, что Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, финансируемое из фондов федерального правительства для развития потенциала безопасности.

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Германия также обещает передать Украине ПВО IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

Скорее всего, первую систему отправят в Украину уже в октябре, вторую IRIS-T – ориентировочно до конца года, а еще две ПВО уже в 2023 году.

Джерело: Bundesregierung

Фото: toysforboys4.eu