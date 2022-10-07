Больше не бесплатно: украинцев обяжут платить за жилье в Польше

Октябрь, 07 в 13:53

В Польше определенным категориям украинских беженцев придется платить за предоставленное государственное жилье. Варшава готовит изменения в спецзакон, о чем сообщает ukrayina.pl.

Над соответствующей поправкой работают уже два месяца, а ее проект может быть утвержден Советом министров в течение двух недель.

Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы – это общежития или гостиницы. На данный момент в таком жилье проживают 80 тыс. беженцев.

Сейчас смотрят

— Не должно быть, чтобы украинцы оставались в таких местах несколько месяцев, не говоря о годе. Мы должны создать условия, чтобы они нормально функционировали в Польше, — отметила представитель Центра миграционных исследований Варшавского университета Каролина Лукасевич.

Дело в том, что стоимость жизни в Польше растет, поэтому власти должны искать решения, чтобы оптимизировать расходы. Эксперты утверждают, что в Польше все чаще случаются ситуации, когда беженцы трудоустроились и зарабатывают на жизнь, но расходы на жилье несет государство.

В то же время прорабатывается и момент, когда от таких оплат освободят пожилых людей, лиц с инвалидностью и многодетных матерей-одиночек.

По оценкам издания, в Польше на конец августа находилось около 2,2 млн украинцев. Из них от 900 тыс. до 1 млн – это беженцы, еще до 1,2 млн человек – те, кто жил и работал в стране до войны.

В начале сентября сообщалось, что украинцы, удаленно работающие в Польше, должны платить налог в бюджет страны.

Дело в том, что по польскому законодательству, те, кто живет в Польше, но работает на другую страну – работают нелегально.

Источник: ukrayina.pl