Октябрь, 07 в 1:00

Соединенные Штаты не могут подтвердить слова польского президента Анджея Дуды, что Польша и США ведут переговоры по совместному использованию ядерного оружия.

Об этом заявил главный заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель во время пресс-брифинга 6 октября.

— Польша является важным союзником НАТО в регионе. Но что касается этого конкретного вопроса, нам не известно о нем или о том, что он поднимался, — сказал он.

Ведант Патель добавил, что Соединенные Штаты не имеют планов развертывать ядерное оружие на территории государств-членов НАТО, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года.

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Польский лидер ранее заявил, что официальная Варшава ведет переговоры с Вашингтоном относительно совместного участия в программе по использованию ядерного вооружения для противодействия угрозам со стороны Российской Федерации.

Такая программа является частью политики ядерного сдерживания НАТО, позволяющей государствам-членам без ядерного оружия участвовать в планировании его использования.

С помощью программы совместного использования ядерного оружия нельзя расширить группу стран, имеющих ядерное оружие (в НАТО таких три — США, Великобритания и Франция), однако Соединенные Штаты являются единственным государством, кто предоставлял свое оружие другим странам в рамках такой программы.

Страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения относительно политики в отношении ядерного оружия, вместе следят за техническим оборудованием (в частности самолетами, способными нести ядерное оружие), которое необходимо для использования ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.