НАТО без Украины не имеет смысла: МИД Литвы о заявке Киева на вступление в Альянс

Октябрь, 07 в 17:13

Североатлантический альянс должен принять Украину после победы над Россией. Если этого не произойдет, тогда Альянс будет лишен смысла.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Delfi.

— Надеюсь, что их (вопрос, — Ред.) никогда не придется нарушать, и мы сможем поздравить Украину со вступлением в оборонный клуб, — заявил Ландсбергис.

Он отметил, что Вильнюс приветствует решение президента Украины Владимира Зеленского подать официальную заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке.

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— Очень правильно сделал президент Украины Зеленский, напомнив об этом стремлении. Поэтому я могу очень четко заявить – Литва его поддерживает, – сказал Ландсбергис.

По словам министра, возникло бы много вопросов, если бы Украина после победы над Россией в будущем не стала бы частью НАТО.

— Мой вопрос: каким был бы НАТО и смысл в НАТО, если бы в нем не было Украины. Если НАТО признает, что наш самый большой стратегический вызов в XXI веке — это агрессивная РФ, и Украина — единственное государство, победившее в войне против России, и она остается вне НАТО… Тогда Украина становится больше, чем НАТО, она становится защитником НАТО, — отметил министр.

Ландсбергис подчеркнул, что Украина стала очень сильным трансатлантическим государством, которое после победы над Россией станет членом НАТО и будет иметь чрезвычайно крепкую связь с США.

— С одной стороны, это понятно, с другой стороны, это показывает, что ЕС и европейский континент еще не смог сам стать таким якорем, геополитически и стратегически связывающим государство на многие десятилетия. Это сейчас делает Америка, – добавил министр.

2 октября президенты девяти стран Европы поддержали членство Украины в НАТО и призвали предоставить Киеву больше оружия. Совместное заявление подписали главы следующих государств: Чехия, Эстония, Словакия, Румыния, Польша, Черногория, Литва, Латвия и Северная Македония.