В США ограничат доступ спецслужб к персональным данным граждан ЕС

Октябрь, 07 в 19:32

Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении возможности американских спецслужб получать доступ к персональным данным жителей ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Указ предусматривает создание нового органа в министерстве юстиции США – Суда по защите данных, который будет контролировать возможность американских органов нацбезопасности получать и использовать информацию как от европейских, так и от американских граждан.

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Кроме того, документ расширяет полномочия должностных лиц по защите гражданских свобод Офиса директора нацразведки США (органа, осуществляющего надзор за деятельностью спецслужб) расследовать возможные нарушения прав граждан на неприкосновенность частной жизни.

Указ Байдена также требует, чтобы американские спецслужбы собирали данные только для “конкретных, определенных целей нацбезопасности”.

Документ является шагом на пути к принятию нового трансатлантического соглашения между США и ЕС о защите персональных данных, подписание которого ожидается в марте 2023 года.