Октябрь, 08 в 1:14

Президент России Владимир Путин еще не принял решения о применении ядерного оружия.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США, бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге.

— Мы не считаем, что президент Путин принял решение о применении ядерного оружия в настоящее время, — сказал Пэт Райдер.

Данное заявление спикера Пентагона прозвучало на следующий день после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о возможности ядерного Армагеддона.

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— Многие люди в нашем правительстве и в международном сообществе, включая (министра обороны США Ллойда, — Ред.) Остина, подчеркивали тот факт, что это бряцание ядерным оружием является безрассудным и безответственным, — сказал Райдер.

На данный момент у США нет информации, которая могла бы привести к изменению “стратегической позиции сдерживания”, добавил Райдер.

США продолжают относиться к угрозам “очень серьезно” и будут продолжать следить за ситуацией, добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин не сможет уберечь свою жизнь, если решит задействовать ядерное оружие тем или иным способом.

Напомним, министр обороны Алексей Резников говорил, что Соединенные Штаты направили Кремлю жесткое предупреждение, что применение даже тактического ядерного оружия против Украины приведет к открытию последнего разрушительного направления в отношении России