Октябрь, 08 в 15:57

Россияне, которые сейчас убегают от мобилизации в европейские страны, могут использоваться Кремлем как “оружие” в гибридной войне против Европы.

Такое мнение выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в комментарии журналистам на полях неформального саммита лидеров Евросоюза.

– Мы должны понимать, что находимся в гибридной войне с РФ. Это означает, что она использует различные элементы в качестве оружия против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция – это следующее оружие, – отметила Каллас.

Политик проинформировала, что за время, пока Эстония находилась под советской оккупацией, количество россиян в стране выросло с 3,2% до более чем 30%. И теперь беглецы от мобилизации едут именно в страны, в регионы Эстонии, где проживает российское национальное меньшинство.

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– Если эти люди сейчас едут в такие регионы в Эстонии и Латвии, то российское меньшинство растет. И Россия дальше говорит: мы должны “освободить” их. Все это – часть более широкой империалистической картины, и мы с большим предостережением относимся к этому, — объяснила Каллас.

Она также посоветовала беспокоиться из-за страданий украинцев в условиях полномасштабной войны, а не из-за бегства россиян из РФ.

Как известно, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Это спровоцировало массовый побег россиян в соседние страны.

Власти Эстонии сразу предупредили, что не будут предоставлять убежище гражданам РФ, убегающим от мобилизации.

А россиян, которые уже проживают в Эстонии и отправятся на войну против Украины, не будут пускать обратно в страну и лишат постоянного вида на жительство.