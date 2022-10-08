Октябрь, 08 в 20:25

В Японии приветствовали решение Верховной Рады и президента Владимира Зеленского по Северным территориям.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал в комментарии Укринформ, что это решение восприняли как справедливый шаг дружественного государства.

— Япония не намерена осуществлять возвращение Северных территорий силой, однако совместные действия Украины и Японии в политико-правовом поле, особенно с учетом агрессии РФ против Украины, должны способствовать наказанию агрессора, возвращению всех оккупированных им территорий, — отметил дипломат.

Посол отметил, что признание Украиной четырех островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи японскими территориями — справедливое и юридически обоснованное. Дипломат напомнил, что они были оккупированы СССР и остаются под оккупацией РФ.

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По его словам, решения Рады и президента Украины снимают противоречия между позицией Украины как суверенного и независимого государства, и наследием СССР.

Он подчеркнул, что именно СССР незаконно оккупировал четыре японских острова, а советские власти выселили оттуда коренных жителей, фактически осуществляя аннексию территории другого государства.

— Россия является наследницей СССР и продолжает политику оккупации. Но это не касается Украины, как и всего остального демократического мира. Теперь позиция Украины четкая и ясная – мы признаем суверенитет Японии над Итурупом, Кунашири, Шикотаном и Хабомаи и призываем мировое сообщество способствовать их возвращению Японии, – объяснил дипломат.

Он также обратил внимание на то, что Украина и Япония – это два государства, в отношении которых РФ осуществляет политику аннексии территорий. Дипломат отметил, что многолетние попытки Японии решить проблему Северных территорий путем переговоров были безуспешными, а Москва неоднократно заявляла, что это невозможно.

По словам дипломата, Россия не скрывает, что острова захвачены вопреки договоренностям, принятым после Второй мировой войны, но категорически отказывается подвергать сомнениям свои незаконные действия.

7 октября 2022 года Верховная Рада заявила о поддержке Японии по ее Северным территориям и признала, что они оккупированы Россией. За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.

Позже в тот же день Зеленский подписал указ №692/2022, подтверждающий уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией РФ.