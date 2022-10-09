Не танки: Германия готовит для Украины пакет помощи на €11 млн
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Правительство Германии подготовило очередной пакет помощи для Украины, но в нем нет танков, а только зимнее снаряжение для ВСУ на общую сумму €11 млн, пишет издание Spiegel.
В частности, пакет включает 100 тыс. теплых нижних курток, свитеров и другой зимней одежды, 100 палаток с подогревом, сотни мобильных электрогенераторов.
Также Берлин отправит индивидуальные резервные продуктовые наборы с длительным сроком хранения.
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Минобороны Украины еще в конце лета через НАТО срочно запросило зимнее снаряжение для 200 тыс. военных.
Ранее Германия пообещала передать Украине ПВО IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.
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Источник: Spiegel