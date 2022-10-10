В Стамбуле произошел мощный взрыв в жилом здании, есть погибшие и раненые
В турецком городе Стамбул на третьем этаже трехэтажного жилого дома произошел взрыв.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
В результате взрыва в здании, расположенном в районе Кадыкьоя, начался пожар.
Мощность взрыва вызвала повреждения окружающих зданий и нескольких автомобилей.
На место происшествия были вызваны пожарные бригады и кареты скорой помощи. Сейчас усилиями пожарных пожар удалось взять под контроль.
— خالد اسكيف (@khalediskef) October 9, 2022
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире, расположенной на третьем этаже дома.
Согласно информации Губернатор Стамбула Али Эрликая, из здания удалось спасти одного раненого человека.
— У нас есть иностранный гражданин, который получил ранения в результате взрыва природного газа в районе Кадыкей Фикиртепе. Один человек спасен. Пожар находится под контролем. Работы по тушению продолжаются. Пожарные бригады продолжают поиски внутри здания, — сказал он.
Со временем он сообщил, что погибло не менее трех человек.
В конце апреля в Стамбуле на лакокрасочной фабрике также произошел мощный взрыв, тогда тоже погибли три человека.
Источник: CNN Turk
Фото: Doge