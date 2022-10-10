Октябрь, 09 в 21:14

В турецком городе Стамбул на третьем этаже трехэтажного жилого дома произошел взрыв.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

В результате взрыва в здании, расположенном в районе Кадыкьоя, начался пожар.

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Мощность взрыва вызвала повреждения окружающих зданий и нескольких автомобилей.

На место происшествия были вызваны пожарные бригады и кареты скорой помощи. Сейчас усилиями пожарных пожар удалось взять под контроль.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире, расположенной на третьем этаже дома.

Согласно информации Губернатор Стамбула Али Эрликая, из здания удалось спасти одного раненого человека.

— У нас есть иностранный гражданин, который получил ранения в результате взрыва природного газа в районе Кадыкей Фикиртепе. Один человек спасен. Пожар находится под контролем. Работы по тушению продолжаются. Пожарные бригады продолжают поиски внутри здания, — сказал он.

Со временем он сообщил, что погибло не менее трех человек.

В конце апреля в Стамбуле на лакокрасочной фабрике также произошел мощный взрыв, тогда тоже погибли три человека.

Источник: CNN Turk

Фото: Doge