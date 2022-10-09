Октябрь, 09 в 12:54

В Латвии неизвестные подожгли Жигули, которые принадлежали семье украинских беженцев, а также Ford владельца гостевого дома Villa Roza.

Инцидент произошел в ночь на 7 октября в восточном латвийском регионе Латгалия. По словам жены владельца Жигулей Валентины Рощупкиной, авто не успели потушить – оно полностью сгорело.

Через некоторое время загорелся и Ford, однако его удалось спасти.

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– Пожарные не успели далеко уехать, мы снова вызвали их и полицию. Тогда уже было зафиксировано, что произошел поджог. Сначала думали, что наша машина загорелась одна. Хотя два дня мы на ней никуда не ездили, – рассказала женщина.

Отметим, что Villa Roza с начала полномасштабного вторжения России в Украину стала пристанищем для полсотни беженцев.

Семья Валентины Рощупкиной вместе с матерью-пенсионеркой приехали в Латвию в конце мая. Их дом разрушили российские оккупанты, на машине семья собиралась вернуться домой после войны.

Представительница полиции Латвии Диана Лукина подтвердила оба эпизода поджога, которые произошли с разницей в час.

Подозревается умышленный поджог, поэтому было возбуждено уголовное дело.

Фото: LSM

Источник: LSM