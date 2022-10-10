Октябрь, 10 в 0:40

Европейский Союз получит широкие полномочия в рамках нового пакета санкций против России, что позволит ему преследовать лиц внутри и за пределами политического блока, которые помогают обойти его ограничительные меры.

Этот шаг позволит ЕС замораживать активы и передавать их на восстановление Украины, пишет Bloomberg.

Как пишет издание, санкционный пакет, принятый государствами-членами ЕС на прошлой неделе, включает полномочия по составлению списка “физических или юридических лиц, организаций или органов”, которые способствуют обходу санкций Евросоюза.

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Введение экстерриториального аспекта в инструментарий санкций — через ограничительные меры, направленные на физических и юридических лиц за пределами юрисдикции Евросоюза, которые помогают европейцам обходить его запреты — будет означать серьезный сдвиг в политике, пишет издание.

— Эти меры могут применяться к тем, кто, например, ввозит запрещенные российские товары в ЕС через третьи страны, скрывая их истинное происхождение, или кто экспортирует запрещенные товары в Москву, — говорится в материале.

Это также может потенциально позволить блоку наложить санкции на граждан ЕС, которые помогают другим уклоняться от ограничений, сказали источники Bloomberg.

ЕС пришел к выводу, что люди и компании, обходящие его санкции, вероятно, способствуют дестабилизации Украины, и в результате счел необходимым ввести меры против них, согласно законодательству, принятому на этой неделе.

Евросоюз в прошлом критически относился к использованию этих так называемых вторичных санкций — особенно со стороны США — поскольку европейские компании иногда оказывались втянутыми в эти меры, так как страны и компании могут быть фактически вынуждены выбирать, с какими юрисдикциями торговать.

— После многолетних жалоб на экстерриториальное применение санкций со стороны США, ЕС постепенно движется в том же направлении. Это приближает ЕС на несколько шагов к прямому применению санкций ЕС к иностранным компаниям, — сказал Томаш Влостовски, управляющий партнер EU Sanctions, консалтинговой компании в Брюсселе.

Влостовски отметил, что при этом Евросоюз намерен наказывать иностранные компании только тогда, когда они помогают европейцам нарушать санкции ЕС в отношении России, а не когда иностранные компании сами осуществляют такие запрещенные сделки.

Издание отмечает, что Европейский Союз вряд ли пойдет так далеко, как некоторые санкции США, которые по существу отрезают финансовые возможности тех, кто попал под ограничение. Вместо этого операторы, не входящие в ЕС, могут заморозить свои активы в ЕС, а отдельным лицам будет запрещено въезжать в Евросоюз, как это происходит сейчас в случае с обозначениями блока.

Люди и компании, базирующиеся в ЕС, скорее всего, не захотят вести дела с любой организацией или физическим лицом, попавшим под санкции, что добавит элемент сдерживания в эту меру, пишет Bloomberg.

При этом США до сих пор в основном воздерживались от широкого применения вторичных санкций в отношении ограничений, направленных против России, предпочитая вместо этого использовать дипломатическое давление, сказал другой человек. Однако ЕС и его союзники едины во мнении, что применение санкций имеет ключевое значение.

— Мы сможем внести в список отдельных лиц, если они обойдут наши санкции. Если они покупают товары в Европейском Союзе, привозят их в третьи страны, а затем в Россию — это будет обходом наших санкций, и эти лица могут быть включены в список, — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Bloomberg отмечает, что в рамках отдельного шага по укреплению своих полномочий Еврокомиссия работает над законодательством, которое позволит арестовывать активы, находящиеся под санкциями. Согласно действующим правилам, активы замораживаются, что делает управление ими дорогостоящим и затрудняет их использование или отчуждение. Юридическая возможность арестовывать активы может открыть дверь для использования санкционных активов в целях содействия послевоенному восстановлению Украины.

Цель комиссии — расширить полномочия стран ЕС по аресту преступных активов, в том числе активов российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, путем расширения списка преступлений, таких как отмывание денег и коррупция, включив в него нарушение санкций ЕС, резюмирует издание.