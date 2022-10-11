Кремль готовил ракетную атаку по Украине задолго до взрыва на Крымском мосту – Кирби

Октябрь, 11 в 12:26

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, давно готовил массированную ракетную атаку на украинские города, задолго до взрыва на Керченском мосту, считает координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

– Вероятно, это было то, что они планировали достаточно долго. Это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов, – считает представитель Белого дома.

По его словам, сейчас трудно говорить об изменении стратегии Путина – от проигрышной войны на поле боя до целенаправленного уничтожения морального духа гражданского населения и нанесения разрушительного ущерба украинским городам.

В то же время, Кирби опасается, что массированные удары РФ по городам Украины 10 октября могут предвещать новый жестокий этап в войне.

Сейчас смотрят

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также считает, что россияне больше месяца готовились к массированному ракетному удару по Украине.