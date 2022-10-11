Октябрь, 11 в 11:58

Лидеры стран Бухарестской девятки (Bucharest Nine) осуждают массированные ракетные удары РФ по территории Украины и требуют немедленного прекращения атак на объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов государств Бухарестской девятки (Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия), а также Северной Македонии и Черногории.

Они подчеркнули, что совершенные Россией 10 октября массовые бомбардировки украинских городов являются военными преступлениями в соответствии с международным правом.

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Президенты напомнили, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов по всему миру.

– От имени наших государств мы требуем от России немедленно прекратить нападения на гражданские объекты. Мы не прекратим наши усилия по привлечению к суду лиц, ответственных за эти преступления, — говорится в заявлении.

Президенты также назвали неприемлемыми любые угрозы представителей РФ по применению ядерного оружия.

– В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников, – предупредили политики.

Заявление подписали: президент Болгарии Румен Радев, президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Венгрии Каталин Новак, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Польши Анджей Дуда, лидер Румынии Клаус Йоханнис, президент Черногории Мило Джуканович и лидер Северной Македонии Стево Пендаровский.

Бухарестская девятка является международной инициативой девяти стран-членов НАТО Центральной и Восточной Европы. Цель инициативы – углубление военного сотрудничества и вопросы политики безопасности.

Как известно, накануне РФ нанесла наиболее массированный ракетный удар по Украине за время полномасштабной войны.

По состоянию на утро 11 октября известно о 19 погибших и 105 раненых в результате вчерашней атаки. Оккупанты ударили по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях Украины и в Киеве, а также по центру столицы.

Сегодня утром РФ возобновила запуски ракет и дронов-камикадзе по территории Украины.

Источник: Пресс-служба президента Польши