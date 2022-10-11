Войска РФ истощены, боеприпасы заканчиваются – глава британской разведслужбы

Октябрь, 11 в 12:54

Глава британской разведывательной службы GCHQ Джереми Флемминг считает, что, несмотря на ракетные удары по Украине, у “истощенных” российских войск заканчиваются боеприпасы.

Об этом он будет говорить в речи на ежегодной лекции по безопасности Королевского института объединенных вооруженных сил.

По его словам, на фоне поражений на фронте расходы России на войну в Украине как с точки зрения человеческих ресурсов, так и военной техники и вооружения выглядят ошеломляющими.

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– Мы знаем – и российские командиры на местах знают – что их боеприпасы заканчиваются, – подчеркнул Флемминг.

По его мнению, мобилизация заключенных и неопытных мужчин свидетельствует о безвыходной ситуации, и это результат ошибок Путина.

– Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях, – отмечает глава GCHQ.

Флеминг считает, что россияне начинают понимать проблемы, вызванные тем, что он называет “войной выбора” Путина.

– Они видят, как сильно Путин ошибся в оценке ситуации. Они убегают от призыва, понимая, что больше не могут путешествовать. Они знают, что их доступ к современным технологиям и внешнему воздействию будет резко ограничен, – добавил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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