Октябрь, 12 в 20:43

Еврокомиссия и государства Европейского Союза обеспокоены тем, что Сербия не присоединяется к общим решениям блока в отношении Российской Федерации. В ЕС напомнили, что согласование политики является условием присоединения к ЕС.

Об этом говорится в годовом отчете Еврокомиссии по политике расширения, который был представлен в среду в Брюсселе.

— После неспровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины Сербия присоединилась к большинству международного сообщества, включая ЕС, проголосовав за два соответствующих вопроса в ООН… Однако Сербия не поддержала ни одну из ограничительных мер ЕС и большинство заявлений высокого представителя от имени ЕС против Российской Федерации. Она сохранила тесные отношения с Россией, что ставит под сомнение стратегическое направление Сербии.

В отчете напомнили, что в соответствии с Рамочной программой переговоров между ЕС и Сербией, Сербия должна постепенно согласовывать свою политику в отношении третьих стран с политикой и позициями, принятыми ЕС, включая ограничительные меры.

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— Поэтому уровень присоединения Сербии к заявлениям высокого представителя и решений Совета снизился с 64% в 2021 году до 45% в 2022 году. Ряд действий и заявлений Сербии идут вразрез с внешнеполитическими позициями ЕС, — говорится в документе.

В отчете к Сербии представлено требование в первоочередном порядке выполнить свои обязательства и перейти к согласованию действий с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи подчеркнул, что Евросоюз не имеет полномочий приостановить переговоры о вступлении Сербии в ЕС из-за этой проблемы, хотя поведение Сербии и беспокоит европейских политиков.

Варгеи добавил, что поддержка Сербией России во время полномасштабного вторжения в Украину будет иметь последствия во время процесса вступления, поскольку каждое следующее решение требует согласия всех государств ЕС.