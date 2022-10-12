Октябрь, 12 в 18:08

Переговоры Европейского Союза с Турцией о членстве находятся в тупике, страна продолжает отдаляться от ЕС.

Об этом говорится в отчете ЕК о прогрессе стран, желающих вступить в ЕС.

В документе указывается, что Турция остается ключевым партнером для ЕС и страной-кандидатом на вступление. Впрочем, переговоры о вступлении находятся в тупике с 2018 года.

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— Хотя Турция играла ключевую роль в посредничестве в прямых переговорах между Россией и Украиной и июльских зерновых соглашениях, она не присоединилась к ограничительным мерам ЕС. Турция продолжает отдаляться от ЕС из-за продолжающегося отката в соблюдении фундаментальных прав, независимости судебной власти, управлении экономикой и отсутствии секторальных реформ, — говорится в отчете.

Отметим, что Турция является страной-кандидаткой на вступление в ЕС с 1999 года. Переговоры, которые начались в 2005 году, были остановлены из-за политических разногласий и критики со стороны Брюсселя относительно нарушения в Турции прав человека и принципов демократии.

Однако в прошлогоднем отчете ЕК было отмечено, что сотрудничество Турции и ЕС успешно развивается, несмотря на остановленные переговоры о вступлении.

Источник: Европейская правда