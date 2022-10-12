Путин только что открыл для себя, что Россия не сверхдержава — Уоллес
У Владимира Путина начинает появляться понимание того, что Россия больше не сверхдержава из-за ряда неудач его армии в Украине. Об этом в интервью Evening Standart заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Министр подчеркнул, что международное сообщество должно победить Путина, чтобы продемонстрировать, что войны невозможно выиграть, “заталкивая миллионы людей в мясорубку без каких-либо правил, без учета человеческих жизней”.
На вопрос, чем, по его мнению, закончится война в Украине, Уоллес ответил:
— Я не знаю. Я имею в виду, что сверхдержавы проигрывали войны раньше: Советский Союз в Афганистане, США во Вьетнаме. Нередко крупные государства вынуждены смириться с поражением соседней или иной страны, в которой они участвовали.
Тогда у министра уточнили, думает ли он, что “сверхдержава” снова проиграет.
— Ну, она (Россия. – Ред.) не сверхдержава, это то, что он (Путин. – Ред.) только что открыл для себя. Это важная часть.
Это похоже на то, что ты поверил в собственный самообман, ты поверил в парад, посчитал там танки, и считал, что ты непобедим, а это не так.
Уоллес полагает, что армия Путина проигрывает в Украине из-за “своего военного потенциала” и ошибочных “стратегических предположений” руководства РФ.
— На каждом шагу люди недооценивают Украину и переоценивают Россию. Но у него (Путина. — Ред.) в заднем кармане миллионы людей, которых он может затолкнуть в мясорубку безо всяких правил, без учета человеческих жизней, невинных людей и мирных жителей.
Украинское контрнаступление на северо-востоке в некоторой степени замедлилось, отметил министр, но все еще добивается значительного прогресса и представляет угрозу линиям поставок россиян. Уоллес добавил, что в Херсонской области ВСУ продвигаются “медленно, но уверенно”.
— Мы уверены, что Украина все еще поддерживает импульс, и Россия столкнулась с катастрофической потерей морального духа, плохим оборудованием, значительным дефицитом запасов боеприпасов и политической сложностью.
Его (Путина. – Ред.) стратегические предположения, похоже, везде ошибочны. Даже вчера (понедельник. — Ред.) обстрел ракетами по случайным гражданским местам, тогда как вы должны были обстреливать военные цели, не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов.
Уоллес отметил, что ВСУ демонстрируют успех, и трудно поверить, что они от этого откажутся. По словам министра, насколько далеко украинская армия зайдет в своих успехах – дело украинских сил обороны.
Он отметил, что решительность Запада состоит в том, чтобы помочь Украине иметь сильную позицию для выбора своего будущего.
Источник: Evening Standart