ЕС готовит решение о непризнании загранпаспортов РФ, выданных на оккупированных территориях Украины

Октябрь, 12 в 14:50

Послы Евросоюза согласовали мандат на переговоры с Европарламентом по решению о непринятии российских проездных документов, выданных на временно оккупированных россиянами территориях Украины и Грузии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС в среду, 12 октября.

— Это решение является ответом на непровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику выдачи Россией загранпаспортов гражданам оккупированных территорий. Это также следует после одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, — говорится в сообщении.

Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных РФ регионах Украины и Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

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Министр внутренних дел Чехии, председательствующей в Совете ЕС, Вит Ракушан отметил, что российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС.

На основе согласованного послами мандата председательство Совета ЕС готово начать переговоры с Европарламентом.

После незаконной аннексии Крыма в 2014 году Россия выдала российские загранпаспорта жителям полуострова. Эта практика была распространена на неподконтрольные украинскому правительству районы Донецкой и Луганской областей в апреле 2019 года, а затем на Херсонскую и Запорожскую оккупированные области в июле 2022 года.

В ЕС подчеркнули, что систематическая выдача российских паспортов в этих оккупированных регионах является нарушением международного права и территориальной целостности и независимости Украины, отмечает ЕС.

Источник: Совет ЕС