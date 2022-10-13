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КНДР испытала крылатые ракеты, способные нести тактические ядерные заряды

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Ракета КНДР
Фото: Depositphotos

Северная Корея (КНДР) испытала две крылатые ракеты большой дальности, которые могут нести тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщают СМИ, отмечая, что запуском лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что испытания являются предупреждением для врагов Пхеньяна, боевые ядерные силы которого находятся в полной готовности к настоящей войне.

Недавно Пхеньян провел испытания баллистических ракет, которые назвал тактическими ядерными учениями. Тогда имитировали уничтожение аэропортов и военных объектов по всей Южной Корее.

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После этого аналитики предупредили, что северокорейский режим завершил подготовку еще одного ядерного испытания.

Корейское центральное информационное агентство сообщило, что крылатые ракеты в среду, 12 октября, преодолели 2 тыс. км над морем, прежде чем поразили свои цели. Заметим, что такие ракеты летят на меньших высотах, чем баллистические, поэтому их труднее обнаружить и перехватить.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил “большое удовольствие” испытаниями. По информации Центрального информационного агентства, крылатые ракеты большой дальности уже развернуты в некоторых частях КНДР.

Напомним, в начале октября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии впервые с 2017 года. Она упала в Тихом океане, пролетев над страной.

Источник: The Guardian
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