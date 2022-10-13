Саудовская Аравия играет на руку Кремлю? Какой ответ США готовят Эр-Рияду на решение ОПЕК+

Октябрь, 13 в 20:23

На прошлой неделе организация стран-экспортеров нефти, а также ее союзников во главе с РФ в формате ОПЕК+ пришли к согласию по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в день с ноября до конца 2023 года.

Это самое большое сокращение квот с апреля 2020 года. В СМИ отмечают, что инициатором этого соглашения была Россия, а Саудовская Аравия поддержала предложение.

Это решение ОПЕК+ было принято менее чем через три месяца после визита Джо Байдена в Джидду, чтобы договориться об увеличении добычи нефти и уменьшении ее цены.

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В США уже заявили, что намерены отреагировать на политику Эр-Рияда, который согласовал сокращение мировой добычи нефти в угоду Кремлю.

— Мы собираемся отреагировать на действия Саудовской Аравии, — отметил Байден, общаясь с журналистами в среду.

Он добавил, что планирует принять участие в консультациях в ближайшее время, чтобы применить конкретные шаги. В тот же день, в среду вечером, американские демократы сказали Саудовской Аравии, что, если королевство не изменит курс, они заставят на год заморозить все продажи оружия.

Почему это решение повлекло за собой резонанс?

Это решение приносит огромную пользу России. После того, как страны Европы начали сокращать импорт, доходы Москвы от нефти значительно упали.

Хотя ОПЕК и ОПЕК+ номинально сократили добычу на 2 млн баррелей в день, Россия уже добывала гораздо меньше своей квоты, что означает, что это решение позволит ей производить больше нефти по более высокой цене.

В США новость восприняли особенно болезненно, ведь за ней последует рост цен, а в ноябре в США запланированы промежуточные выборы (во время них переизбираются все места в Палате представителей, треть мест в Сенате и более половины губернаторов штатов, — Ред.).

Издание The Guardian пишет, что такой шаг Эр-Рияда можно рассматривать как унижение, учитывая решение Байдена отказаться от своего предвыборного обещания изолировать принца Мухаммеда из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Доктор Нил Квиллиам из аналитического центра Chatham House говорит, что даже внутри ОПЕК+ будет определенное беспокойство относительно ответа США.

— Государства-члены, несомненно, будут обеспокоены по поводу реакции США, даже если члены согласятся с рыночными прогнозами, заставившими Саудовскую Аравию отстаивать эту позицию. Кувейт, например, высоко ценящий отношения с США, несомненно, будет смущен текущей ситуацией.

Какие у России отношения с Саудовской Аравией?

Некоторые считали поездку Байдена в Джидду обреченной с самого начала, учитывая инвестиции саудовской фирмы в размере $500 млн в российские компании Газпром, Роснефть и Лукойл.

А также на то, что Эр-Рияд летом удвоил покупки российской нефти для своих электростанций, чтобы высвободить больше собственной сырой нефти для экспорта.

Следует обратить внимание и на визит в Москву во вторник близкого союзника ОПЕК, шейха ОАЭ Мохаммеда бин Заид Аль-Нахайяна для личных переговоров с Путиным. Все это свидетельствует о том, что Саудовская Аравия и ее партнеры совершили решительный поворот в сторону РФ.

Как могут отреагировать США и союзники?

Байден пригрозил последствиями на решение ОПЕК+, не уточнив, какими они могут быть. Демократы в Конгрессе требуют радикальных действий, которые оказали бы существенное влияние на экономику Саудовской Аравии и ее военную силу.

Сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что проголосует за блокировку будущих продаж оружия. Газета NYT сообщила, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер серьезно рассматривает закон, разрешающий судебные иски за фиксацию цен против саудовцев.

В этом же материале сенатор Ричард Блюменталь и конгрессмен Ро Ханна призывают принять законодательство, которое прекратит все продажи оружия США, утверждая, что Эр-Рияду понадобятся десятилетия, чтобы перейти к альтернативным поставщикам. Тогда у принца Мухаммеда не будет другого выбора, кроме как вести переговоры.

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Эксперты полагают, что республиканцы также поддержат такие шаги. В то же время аналитики не исключают надежд саудовского принца относительно возвращения в Белый дом Дональда Трампа и контроля республиканцев над Конгрессом.

В Саудовской Аравии называют решение “чисто экономическим”

Саудовский МИД заявил, что решение о сокращении добычи нефти было “чисто экономическим”, а также отвергает тезис о том, что оно было “политически мотивированным против Вашингтона”.

Отмечается, что такое утверждение “не основывается на фактах” и выводит решение ОПЕК+ из “чисто экономического контекста”. В заявлении говорится, что отсрочка решения о сокращении добычи в месяц, как было предложено правительством США, “имела бы негативные экономические последствия”.

Однако Белый дом отвергает утверждение Саудовской Аравии о “чисто экономическом сокращении добычи”.

— МИД Саудовской Аравии может попытаться обратить или отвлечь внимание, но факты просты, — сказал спикер Белого дома Джон Кирби.

Он также отметил, что другие страны ОПЕК приватно сообщили США, что “чувствовали себя вынужденными поддерживать направление Саудовской Аравии”.

Кроме этого Эр-Рияд утверждал, что на них оказывала давление администрация Байдена, чтобы они отложили на месяц решение о сокращении добычи нефти. В МИД Саудовской Аравии заявили, что отклонили предложение, отметив в заявлении, что такое решение “имело бы экономические последствия”. В Вашингтоне не подтверждают, что делали подобный запрос.

Кроме того, Саудовская Аравия отрицает, что решение было принято в одностороннем порядке, и заявляет, что все члены ОПЕК его поддерживают. Но высокопоставленные демократы настаивают, что за этим шагом стояли политические соображения, потенциально в пользу президента РФ.

Что дальше в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда?

Стоит отметить, что Саудовская Аравия, скорее всего, не желает разрывать связи с США. Об этом может свидетельствовать их голосование в ООН, когда королевство осудило аннексию Россией части территории Украины.

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Журналист The Guardian Джулиан Боргер считает, что в краткосрочной перспективе решение ОПЕК+ выглядит хорошей новостью для РФ и плохой для США и их союзников. Но в долгосрочной перспективе разрыв отношений с Вашингтоном для Эр-Рияда может иметь катастрофические последствия.

— Принц Мухаммед не стратегический мыслитель, — говорит Боргер.

Он отмечает, что именно принц втянул саудовцев в невероятно дорогую войну в Йемене, а убийство Хашогги показывает, как он расправляется с врагами. Боргер говорит, что если принц делает экономическую ставку на Москву, это выглядит так, будто он ставит не на ту лошадку.