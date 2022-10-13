США впервые придется сдерживать два больших ядерных государства — Белый дом

Октябрь, 13 в 10:57

Администрация президента США Джо Байдена предупреждает, что в течение десятилетия Штатам впервые придется сдерживать два больших ядерных государства.

СМИ сообщают, что речь идет о российском арсенале, которым Москва все чаще угрожает, и увеличивающихся китайских запасах.

Новая президентская стратегия национальной безопасности США показывает Китай как более мощного долгосрочного конкурента, а Россию – как непосредственную разрушительную угрозу, на что указывает ее ядерная политика в отношении Украины.

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Джо Байден предупреждает, что угроза может возрасти, поскольку российские войска продолжают терпеть поражение на поле боя.

Однако новая стратегия предусматривает, что Соединенные Штаты не позволят России или любому государству добиться своих целей путем использования или угрозы применения ядерного оружия.

В предисловии к стратегии Джо Байден сравнивает типы угроз от Москвы и Пекина.

В частности, речь идет о том, что Россия представляет непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе, опрометчиво презирая сегодня основные законы международного порядка, как показала ее жестокая агрессивная война против Украины.

Китай описывают как страну, которая намерена изменить как международный порядок, так и экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели.

В политическом документе Пекин показан как самый серьезный геополитический вызов Америки.

К слову, согласно оценке Федерации американских ученых, Китай имеет около 350 ядерных боеголовок. Россия в своем арсенале насчитывает 5 977, а в США – 5 428.

Но Пентагон считает, что до 2030 года китайские силы вырастут до более чем 1000 боеголовок, что сделает Китай третьим по мощности ядерным государством.