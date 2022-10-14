Октябрь, 14 в 12:04

Мужество Украины и мастерство ее Вооруженных сил разрушили планы Кремля на быструю захватническую войну.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

Он отметил, что сейчас в Европе наблюдается самый большой кризис безопасности со времен Второй мировой войны. Однако НАТО объединено перед лицом новой угрозы и консолидированно выступило против неспровоцированного вторжения РФ в Украину.

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– Знаете, Путин думал, что сможет легко завоевать своего мирного соседа, но война Кремля по выбору длится уже восьмой месяц. Усилия Путина по мобилизации – это воинственная риторика. Его жестокие атаки на гражданские объекты и его пустая попытка аннексировать украинскую территорию – все это демонстрирует, как мужество и мастерство Украины разрушили надежду России на быструю захватническую войну, — подчеркнул Остин.

Он добавил, что НАТО не будет вступать в эту войну, однако продолжит “непоколебимую поддержку храбрых граждан Украины” в их борьбе. Кроме того, Североатлантический альянс продолжит укреплять свою коллективную оборону.

– В НАТО жестко и решительно ответили на имперское вторжение РФ. И наша решимость защитить каждый дюйм территории НАТО непоколебима, — заявил Остин.

По словам главы Пентагона, российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну, несмотря на то, что РФ ничто не угрожало. И у диктатора все еще есть выбор: он может вывести войска из Украины, выбрав деэскалацию и прекращение войны.

Отвечая на вопрос, может ли война в Украине затянуться надолго, Остин сообщил, что США точно не хотят “вечной войны”.

– Я, конечно, не буду строить догадки о том, как долго продлится эта война, и мы точно не хотим вечной войны. Эта война может завершиться уже сегодня. Это выбор одного человека, Путина. И поэтому я призвал бы его изменить свое решение и прекратить террор и убийства невинных мирных людей, – сообщил Остин.

Как известно, 12 октября прошла шестая встреча в формате Рамштайн. По ее итогам Ллойд Остин заверил, что Украина получит современные системы противовоздушной обороны (ПВО) настолько быстро, насколько позволят физические возможности.

Источник: Минобороны США