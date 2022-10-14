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Мы с удивлением смотрим на происходящее: Арестович о взрывах в Белгороде

Юля Захарченко, редактор ленты
Мы с удивлением смотрим на происходящее: Арестович о взрывах в Белгороде
Фото: Офис президента

Украина не совершает атаки на территории Российской Федерации, однако с интересом наблюдает за происходящим в РФ. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, комментируя взрывы в российском Белгороде.

– Мы не стреляем по российской территории, мы с удивлением смотрим на происходящее. Ощущение, что Белгородская народная республика (БНР) воюет с Курской и Воронежской народными республиками. Мы осуждаем столкновения и хотим выступить посредником, чтобы эти три братских народа не уничтожали друг друга, – иронично отметил Арестович.

В российском Белгороде раздались взрывы 13 октября. По предварительной информации, был подорван склад боевого комплекта, после чего началась детонация боеприпасов.

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В тот же день российская ракета упала на один из жилых домов в Белгороде. В Стратегическом командовании ВСУ отметили, что запуск ракет С-300 по Харькову закончился печально для россиян. Ракеты самоликвидировались при пуске, а одна из них прилетела по жилому дому.

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Источник: Фейгин Live

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