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Немецкие следователи выяснили причину утечек газа на Северных потоках

Валентина Чорна, редактор ленты
вибух газопроводів Північний потік
Фото: Getty Images

Повреждение на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 могли возникнуть только вследствие применения взрывчатки.

Об этом свидетельствуют подводные снимки утечек газа, сделанные немецкими специалистами с помощью беспилотника.

По данным ARD, утечка газа составляет в диаметре 8 метров. При этом оба трубопровода имеют по два повреждения. Нетронутой осталась только одна нить Северного потока-2.

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Источники в правительственных кругах ФРГ рассказали изданию, что, согласно выводам немецких следователей, “утечка могла возникнуть только вследствие взрыва”.

Полиция уже передала фотографии генеральному прокурору. Несколько дней назад он начал расследование по обвинению в “создании взрывного устройства” и “антиконституционном саботаже”.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море обнаружили утечку газа сразу в трех местах.

Шведские сейсмологи считают, что утечка могла произойти в результате подводных взрывов, зафиксированных в районе, где проходят газопроводы.

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Источник: ARD

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