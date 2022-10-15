Глава канцелярии Шольца сравнил Leopard 2 с ракетами V-2 нацистов и попал скандал

Октябрь, 15 в 19:05

Глава канцелярии канцлера Германии Вольфганг Шмидт во время дискуссии в Берлине заявил, что танки Leopard 2, которые Германия не хочет поставлять Украине, не является “волшебным оружием”, которое может закончить войну.

Об этом чиновник сказал, выступая на дискуссионном мероприятии в Берлине, цитирует его RND.

Политик сравнил призыв к поставкам немецких танков Leopard 2 и надежды, которые возлагались в нацистской Германии на ракету V2. Пропаганда Третьего Рейха называла V-2 вундерваффе (чудо-оружием).

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— Иногда у меня возникает соблазн назвать это синдромом V2 в Германии. А теперь Leopard 2… это то прекрасное оружие, которое положит конец войне, — сказал Шмидт.

Его заявление вызвало негодование не только в оппозиционных политических кругах.

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Оппозиционный Христианско-демократический союз подверг резкой критике заявление главы ведомства канцлера.

— Это очень впечатляющие заявления, которые, я надеюсь, не могут быть официальной позицией правительства ФРГ, ведь они демонстрируют ужасное невежество, — сказал эксперт из внешней политики ХДС Родерих Кизеветтер.

Он подчеркнул, что использование термина V-оружие, то есть оружие возмездия, “доказывает роковую историческую неосведомленность”.

— V-2 использовались нацистским режимом Гитлера против гражданских целей в крупных городах, таких как Лондон и Антверпен как оружие террора. Танки Leopard могут быть использованы законно и легально как совместная европейская инициатива против российской агрессии, направленной преимущественно против гражданских целей в Украине, которая противоречит международному праву, — подчеркнул он.

Слова шефа ведомства канцлера также раскритиковала глава Комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

— Я хотела бы предложить Вольфгангу Шмидту по-дружески предоставить основные знания об оружии. Тогда он бы быстро понял, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но просто неправильно, — сказала она.

V-2 (Vergeltungswaffe-2) – первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение Вермахта в конце второй мировой войны.

Ракета применялась в целях устрашения, поражая преимущественно мирное население. Обстрелы подверглась в частности Великобритания, особенно Лондон.