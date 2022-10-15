Подземный Пентагон: куда переместят президента США в случае ядерной атаки

Октябрь, 15 в 20:21

Информации о том, как США могут отреагировать на возможное применение Россией ядерного оружия, немало. В то же время, подробности того, как будет действовать администрация Белого дома в случае ядерной опасности — засекречены.

Издание Newsweek предполагает, что администрацию президента переместят в горный комплекс Рэйвен-Рок (Raven Rock), расположенный внутри горы у вершины Блу-Ридж на границе штатов Пенсильвания и Мэриленд.

Комплекс размером с город называют подземным Пентагоном, и считается, что правительство США будет вести работу оттуда, если Вашингтон подвергнется разрушительной атаке.

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Правительство предоставляет мало информации о комплексе, который также известен как Зона R и Нора Гарри – такое название он получил из-за того, что тогдашний президент Гарри С. Трумэн приказал его построить в 1949 году.

Трумэн приказал сбросить две атомные бомбы на Японию в 1945 году, что стало первым в истории случаем военного применения ядерного оружия.

Бывший вице-президент США Дик Чейни провел некоторое время в Рейвен-Рок после террористических атак 11 сентября 2001 года. Newsweek пишет, что это позволяет предположить, что его может использовать нынешняя администрация в случае ядерной опасности.

По словам Шэрон Вайнер из Школы международного обслуживания Американского университета, у правительства США есть планы непрерывной работы.

— Если бы все в Капитолии США были убиты, идея заключается в том, что в живых остался хотя бы один человек, который имеет определенную связь с конституционной властью, которая могла бы руководить правительством, – сказала Вайнер.

Вайнер сказала, что текущие планы относительно того, что делать в случае ядерной войны, “предполагают, что президент будет выведен в безопасное место, его проинформируют о ситуации, после чего будет принято рациональное решение относительно следующих шагов, включая, возможно, месть на любые угрозы”.

— Если мы говорим о ядерной угрозе, связанной с межконтинентальными баллистическими ракетами, у президента будет 15 минут или меньше, чтобы принять решение о том, как реагировать, — сказала Вайнер.

В мае пресс-секретарь Пентагона заявлял, что комплекс Raven Rock Mountain позволяет выполнять основные функции Министерства обороны во время чрезвычайных ситуаций.