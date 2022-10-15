Октябрь, 15 в 12:25

Страны-члены Международного валютного фонда (МВФ) призвали Россию прекратить полномасштабную кровавую войну против Украины. Однако РФ заблокировала принятие совместного коммюнике по этому поводу.

Это произошло во время заседания Международного валютно-финансового комитета МВФ. Блокировку коммюнике подтвердила на итоговой пресс-конференции глава комитета, министр экономики Испании Надия Кальвиньо.

Она отметила, что, помимо пандемии коронавируса, наибольшим фактором, который подпитывает инфляцию и замедляет рост мировой экономики, является война в Украине.

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По словам Кальвиньо, полномасштабная военная агрессия РФ создала новые риски: в частности, потрясения на международных рынках энергоносителей, продовольствия и другого сырья. Это угрожает продовольственной безопасности и финансовой стабильности.

Именно это обсуждалось на заседании комитета.

– В течение недели раздавались очень решительные призывы к России прекратить войну против Украины. Эта война является важнейшим фактором, замедляющим экономический рост и порождающим инфляцию, нестабильность, отсутствие энергетической и продовольственной безопасности, а также неопределенность. Поэтому мир сейчас является важнейшим инструментом экономической политики, — подчеркнула Кальвиньо.

Она уточнила, что в ходе нынешних дискуссий призыв к прекращению войны был более мощным, чем на встречах МВФ и Всемирного банка в апреле этого года. Это связано с тем, что влияние войны распространяется далеко за пределы Европы, провоцирует рост цен и риски для финансовой стабильности.

– Был мощный призыв к Путину, России остановить войну. Очевидно, что мнение этой страны другое, – заявила Кальвиньо.

По ее словам, в МВФ сделали все возможное, чтобы согласовать текст совместного коммюнике по итогам заседания, касающегося угроз войны РФ против Украины. Однако страна-агрессор заблокировала принятие документа.

– Я очень сожалею, что из-за того, что РФ блокирует какие-либо шансы на консенсус, у нас нет единодушия относительно коммюнике, — сообщила политик.

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Позиция РФ заставила комитет МВФ выступить с заявлением председателя, которое и озвучило Кальвино. Она уточнила, что это заявление отражает твердое согласие членов МВФ по многим экономическим вопросам.

Позицию Кальвино поддержала на пресс-конференции и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она заявила, что лучший способ улучшить состояние мировой экономики – остановить войну в Украине.

– Это очень понятно на человеческом уровне, на практическом уровне, на объективном уровне – остановите войну… Не кажется ли вам, что это более простой способ привести мировую экономику в лучшую форму? Остановить войну. И это фактически звучало на протяжении всей встречи как сообщение, с которым мы согласны, за единственным исключением, — подчеркнула Георгиева.

Настроение главы МВФ поддержала министр финансов США Джанет Йеллен во время отдельной пресс-конференции. Она отметила, что самое важное для поддержки мировой экономики, чтобы РФ прекратила войну против Украины. И во время встречи членов МВФ все были согласны с этим.

Следует отметить, что ключевой организационной структурой МВФ является Совет управляющих, в котором каждая страна-член Фонда обычно представлена руководителями центрального банка или министерства финансов. Совет руководителей собирается ежегодно на совещании МВФ и Всемирного банка.

Кроме того, 24 руководителя входят в состав Международного валютно-финансового комитета. Он дает рекомендации Исполнительному совету МВФ, наблюдающему за работой Фонда.

Как известно, главой Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год избран министр финансов Украины Сергей Марченко.