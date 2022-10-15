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Саудовская Аравия предоставит Украине $400 млн гуманитарной помощи

Марта Бондаренко, редактор ленты
Саудовская Аравия предоставит Украине $400 млн гуманитарной помощи
Фото: Getty Images

Правительство Королевства Саудовская Аравия объявило о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму $400 млн.

Об этом сообщает государственное агентство SPA.

Владимир Зеленский выразил признательность Саудовской Аравии за голосование за резолюции Генассамблеи ООН о непризнании псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

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Наследный принц подчеркнул, что своим голосованием Королевство выражает приверженность глубоко укоренившимся принципам Устава ООН и международного права, а также приверженность уважению государственного суверенитета стран.

Президент Владимир Зеленский также поблагодарил Саудовскую Аравию за решение предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере 400 млн долларов.

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По словам Зеленского, такой шаг доказывает дружбу Королевства Саудовской Аравии с Украиной.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство страны согласовало предоставление Украине нового пакета военной помощи.

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