Скупают генераторы и фонари: британцы готовятся к возможным отключениям электричества

Октябрь, 15 в 19:34

Граждане Великобритании готовятся к возможным отключениям электроэнергии, запасаясь портативными генераторами, фонарями и факелами, зимней одеждой, термобельем и свечами.

В этом месяце британская транснациональная коммунальная компания по производству электроэнергии и газа National Grid предупредила, что Соединенное королевство может столкнуться с трехчасовыми запланированными отключениями электроэнергии в домах и предприятиях этой зимой.

— Пока невозможно точно утверждать, что National Grid придется прибегнуть к отключениям электроэнергии этой зимой. Очевидно, что потребители готовятся к этому худшему сценарию, — сообщают иностранные издания.

Основной угрозой является невозможность импорта электроэнергии из Европы и привлечения достаточного количества импорта топлива для газовых электростанций.

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По данным на середину октября, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились продажи генераторов на 203%, а фонариков – на 43%, заявил крупнейший британский розничный продавец строительных материалов.

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Источник: Flipboard