Октябрь, 15 в 15:16

Германия передала Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Это следует из данных федерального правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме этого, Берлин переправил Киеву десять понтонно-мостовых машин.

На прошлой неделе Украина получила 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana. Дальность стрельбы 155-мм артиллерийских орудий достигает 41 км.

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В сентябре ФРГ передала Украине шесть зенитных самоходных установок Gepard, доведя их общее количество до 30 единиц.

ВСУ получили 59 тыс. снарядов для ВСУ Gepard, пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS. Также Киеву летом было передано 12 155 мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним.

ВСУ также получили 3 тыс. противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевых машин пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.

На данный момент военная помощь ФРГ в Украине оценивается в $1,5 млрд.