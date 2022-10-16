Реакція українців на рішення Ілона Маска знову фінансувати Starlink, від чого мільярдер відмовився напередодні.
Американский миллиардер Илон Маск 15 октября заявил, что изменил свое мнение относительно финансирования услуг спутниковой связи Starlink в Украине. На этот раз он согласился самостоятельно оплатить спутники, которые являются важными для фронта.
Это произошло после того, как миллиардер оказался в нескольких скандалах из-за темы российско-украинской войны, особенно, когда предлагал Украине “мирный план”, где предлагал отдать России Крым.
Репутация Илона Маска среди украинцев из-за подобных предложений стремительно упала, из-за чего, даже когда он решил вернуться к финансированию Starlink, над ним начали смеяться в соцсетях.
Так, например, многие пользователи Twitter указывают на нерешительность миллиардера, сравнивая его действия с демонстративным поведением для привлечения внимания.
Я вибачаюсь, але Ілон Маск така драма квін, що я не можу????
— ReiNa???????????????? (@reinahimeno) October 15, 2022
Ілон Маск копія мого колишнього по вчинкам-
— олександра ; (@O367291) October 15, 2022
Ілон Маск — типова я під час ПМС????♀️
— Карина Клышун (@k_klyshun) October 15, 2022
Ілон Маск зробив «жест доброї волі»
— Bloody Mary ✙ (@BloodyMariya) October 15, 2022
Другие шутят, что за действиями Маска, вероятно, есть какая-то другая мотивация, или влияние из правительства Соединенных Штатов.
Ілон Маск прийняв рішення: Starlink для України — знову безкоштовний!
В Пентагоні володіють мистецтвом діалогу!
— Mykysha.official (@mykyshaofficial) October 15, 2022
здається, Ілон Маск просто намагається відволікти увагу від наступу на Херсон
— амбасадор вʼяленого ляща (@Simpatishnikova) October 15, 2022
Ілон Маск: Ну так, я втрачаю купу грошей, але пережити цей хейт від українців…
— Каретина ???????? (@ne_puritanka) October 15, 2022
— побег из чаушеску (@Other_ti_pidor) October 15, 2022
А некоторые пользователи указывают на нестабильность в действиях миллиардера.
Ілон Маск перепсихував і заявив, що продовжить фінансувати Starlink в Україні.
Заперечення
Злість
Торг
Прийняття pic.twitter.com/B6petyMuL1
— Валентина Кулинич (@vaalkull) October 15, 2022
ілон маск. https://t.co/XS80Ed5BwF
— відьма (@voidyss) October 15, 2022
Ранее Маск попал в скандал, когда предложил “мирный план” Украине, по которому Киев должен был пойти на уступки Москве и отдать территории, в частности Крыма, потому что тоже, по его словам, переживал из-за угрозы использования Россией ядерного оружия.
После такой публикации Маска его жестко раскритиковали в соцсетях, как украинцы, так и жители других стран. В ответ на возмущение миллиардер написал, что “все еще очень поддерживает Украину”, но боится ядерной эскалации со стороны Кремля.
Впоследствии, из-за продолжающейся критики, Маск сообщил, что отказывается в дальнейшем финансировать услуги спутниковой связи Starlink в Украине, и предложил Пентагону оплачивать это вместо него. В Минобороны США заявили, что сейчас рассматривают финансирование спутников как возможный вариант.
Однако 15 октября Маск заявил, что продолжит финансирование спутников Starlink в Украине.