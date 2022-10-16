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Факты / Світ / Мировые новости

Реакція українців на рішення Ілона Маска знову фінансувати Starlink, від чого мільярдер відмовився напередодні.

Илья Нежигай, редактор ленты
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск 15 октября заявил, что изменил свое мнение относительно финансирования услуг спутниковой связи Starlink в Украине. На этот раз он согласился самостоятельно оплатить спутники, которые являются важными для фронта.

Это произошло после того, как миллиардер оказался в нескольких скандалах из-за темы российско-украинской войны, особенно, когда предлагал Украине “мирный план”, где предлагал отдать России Крым.

Репутация Илона Маска среди украинцев из-за подобных предложений стремительно упала, из-за чего, даже когда он решил вернуться к финансированию Starlink, над ним начали смеяться в соцсетях.

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Так, например, многие пользователи Twitter указывают на нерешительность миллиардера, сравнивая его действия с демонстративным поведением для привлечения внимания.

Другие шутят, что за действиями Маска, вероятно, есть какая-то другая мотивация, или влияние из правительства Соединенных Штатов.

А некоторые пользователи указывают на нестабильность в действиях миллиардера.

Ранее Маск попал в скандал, когда предложил “мирный план” Украине, по которому Киев должен был пойти на уступки Москве и отдать территории, в частности Крыма, потому что тоже, по его словам, переживал из-за угрозы использования Россией ядерного оружия.

После такой публикации Маска его жестко раскритиковали в соцсетях, как украинцы, так и жители других стран. В ответ на возмущение миллиардер написал, что “все еще очень поддерживает Украину”, но боится ядерной эскалации со стороны Кремля.

Впоследствии, из-за продолжающейся критики, Маск сообщил, что отказывается в дальнейшем финансировать услуги спутниковой связи Starlink в Украине, и предложил Пентагону оплачивать это вместо него. В Минобороны США заявили, что сейчас рассматривают финансирование спутников как возможный вариант.

Однако 15 октября Маск заявил, что продолжит финансирование спутников Starlink в Украине.

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