Октябрь, 16 в 1:36

Американский миллиардер Илон Маск 15 октября заявил, что изменил свое мнение относительно финансирования услуг спутниковой связи Starlink в Украине. На этот раз он согласился самостоятельно оплатить спутники, которые являются важными для фронта.

Это произошло после того, как миллиардер оказался в нескольких скандалах из-за темы российско-украинской войны, особенно, когда предлагал Украине “мирный план”, где предлагал отдать России Крым.

Репутация Илона Маска среди украинцев из-за подобных предложений стремительно упала, из-за чего, даже когда он решил вернуться к финансированию Starlink, над ним начали смеяться в соцсетях.

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Так, например, многие пользователи Twitter указывают на нерешительность миллиардера, сравнивая его действия с демонстративным поведением для привлечения внимания.

Я вибачаюсь, але Ілон Маск така драма квін, що я не можу???? — ReiNa???????????????? (@reinahimeno) October 15, 2022

Ілон Маск копія мого колишнього по вчинкам- — олександра ; (@O367291) October 15, 2022

Ілон Маск — типова я під час ПМС????‍♀️ — Карина Клышун (@k_klyshun) October 15, 2022

Ілон Маск зробив «жест доброї волі» — Bloody Mary ✙ (@BloodyMariya) October 15, 2022

Другие шутят, что за действиями Маска, вероятно, есть какая-то другая мотивация, или влияние из правительства Соединенных Штатов.

Ілон Маск прийняв рішення: Starlink для України — знову безкоштовний! В Пентагоні володіють мистецтвом діалогу! — Mykysha.official (@mykyshaofficial) October 15, 2022

здається, Ілон Маск просто намагається відволікти увагу від наступу на Херсон — амбасадор вʼяленого ляща (@Simpatishnikova) October 15, 2022

Ілон Маск: Ну так, я втрачаю купу грошей, але пережити цей хейт від українців… — Каретина ???????? (@ne_puritanka) October 15, 2022

А некоторые пользователи указывают на нестабильность в действиях миллиардера.

Ілон Маск перепсихував і заявив, що продовжить фінансувати Starlink в Україні. Заперечення

Злість

Торг

Прийняття pic.twitter.com/B6petyMuL1 — Валентина Кулинич (@vaalkull) October 15, 2022

Ранее Маск попал в скандал, когда предложил “мирный план” Украине, по которому Киев должен был пойти на уступки Москве и отдать территории, в частности Крыма, потому что тоже, по его словам, переживал из-за угрозы использования Россией ядерного оружия.

После такой публикации Маска его жестко раскритиковали в соцсетях, как украинцы, так и жители других стран. В ответ на возмущение миллиардер написал, что “все еще очень поддерживает Украину”, но боится ядерной эскалации со стороны Кремля.

Впоследствии, из-за продолжающейся критики, Маск сообщил, что отказывается в дальнейшем финансировать услуги спутниковой связи Starlink в Украине, и предложил Пентагону оплачивать это вместо него. В Минобороны США заявили, что сейчас рассматривают финансирование спутников как возможный вариант.

Однако 15 октября Маск заявил, что продолжит финансирование спутников Starlink в Украине.