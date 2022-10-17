Слезоточивый газ и стычки с полицией: в Париже многотысячный митинг против высоких цен

Октябрь, 16 в 21:17

В Париже проходит многотысячный митинг против роста цен. Он организован ультралевой партией Непокоренная Франция Жан-Люка Меланшона, “зелеными” и социалистами.

По словам организаторов митинга, на него пришло 140 тыс. человек, в то время как, по оценкам полиции, его численность не превышает 30 тысяч.

Вместе с тем, полиция насчитала среди демонстрантов от 200 до 400 возможных провокаторов.

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На улицы люди вышли за повышение зарплат и социальных выплат, стабильные цены на электроэнергию, введение налога на сверхприбыль, а также инвестиции в экологические проекты.

Кроме того, митингующие требуют остановить рост цен на топливо и продовольствие, а также выступают против повышения пенсионного возраста.

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Шествие вместе с Меланшоном возглавляет писательница, нынешняя лауреатка Нобелевской премии по литературе Анни Эрно. Меланшон обещает, что на следующий день протест продолжится, а со вторника 18 октября он анонсирует начало общенациональной забастовки.

Во второй половине дня начались стычки с полицией. Вандалы в черных масках, участвовавших в митинге, проникли в офис банка Société Générale и украли оттуда несколько компьютеров. Как сообщают в полиции, им удалось предотвратить другие попытки повредить торговые вывески или банковские учреждения.

Также небольшие группы протестующих забрасывали полицию петардами, на что те применили слезоточивый газ. По меньшей мере, двое митингующих получили ранения.