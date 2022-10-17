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Слезоточивый газ и стычки с полицией: в Париже многотысячный митинг против высоких цен

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Париж, Франція
Фото: Depositphotos

В Париже проходит многотысячный митинг против роста цен. Он организован ультралевой партией Непокоренная Франция Жан-Люка Меланшона, “зелеными” и социалистами.

По словам организаторов митинга, на него пришло 140 тыс. человек, в то время как, по оценкам полиции, его численность не превышает 30 тысяч.

Вместе с тем, полиция насчитала среди демонстрантов от 200 до 400 возможных провокаторов.

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На улицы люди вышли за повышение зарплат и социальных выплат, стабильные цены на электроэнергию, введение налога на сверхприбыль, а также инвестиции в экологические проекты.

Кроме того, митингующие требуют остановить рост цен на топливо и продовольствие, а также выступают против повышения пенсионного возраста.

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Шествие вместе с Меланшоном возглавляет писательница, нынешняя лауреатка Нобелевской премии по литературе Анни Эрно. Меланшон обещает, что на следующий день протест продолжится, а со вторника 18 октября он анонсирует начало общенациональной забастовки.

Во второй половине дня начались стычки с полицией. Вандалы в черных масках, участвовавших в митинге, проникли в офис банка Société Générale и украли оттуда несколько компьютеров. Как сообщают в полиции, им удалось предотвратить другие попытки повредить торговые вывески или банковские учреждения.

Также небольшие группы протестующих забрасывали полицию петардами, на что те применили слезоточивый газ. По меньшей мере, двое митингующих получили ранения.

Источник: Le Figaro
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