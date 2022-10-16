Египет и Китай призвали своих граждан как можно быстрее уехать из Украины

Октябрь, 16 в 13:46

МИД Китая и посольство КНР в Украине призвало своих граждан, находящихся в нашей стране, усилить меры по собственной безопасности и, в случае необходимости, эвакуироваться.

Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Сообщается, что посольство Китая поможет в эвакуации из Украины.

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Лиц, которые добровольно эвакуируются и переезжают в самостоятельном режиме, просят сообщить об этом в дипмиссию.

Вслед за Пекином с таким же призывом к своим гражданам обратился Каир, сообщает State Information Service.

Посольство Египта призвало членов египетского общества покинуть Украину доступными наземными путями, проявлять максимальную осторожность во время отъезда и не находиться в опасных зонах или вблизи них.

Каждый, кто решит не покидать Украину, должен обновить свои данные в посольстве, чтобы быть проинформированы о любой будущей информации о происшедшем в стране.

Источники: State Information Service, Global Times