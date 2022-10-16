Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Египет и Китай призвали своих граждан как можно быстрее уехать из Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Китай
Фото: Unsplash

МИД Китая и посольство КНР в Украине призвало своих граждан, находящихся в нашей стране, усилить меры по собственной безопасности и, в случае необходимости, эвакуироваться.

Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Сообщается, что посольство Китая поможет в эвакуации из Украины.

Сейчас смотрят

Лиц, которые добровольно эвакуируются и переезжают в самостоятельном режиме, просят сообщить об этом в дипмиссию.

Вслед за Пекином с таким же призывом к своим гражданам обратился Каир, сообщает State Information Service.

Посольство Египта призвало членов египетского общества покинуть Украину доступными наземными путями, проявлять максимальную осторожность во время отъезда и не находиться в опасных зонах или вблизи них.

Каждый, кто решит не покидать Украину, должен обновить свои данные в посольстве, чтобы быть проинформированы о любой будущей информации о происшедшем в стране.

Читайте
Боррель: Больше не существует мира, в котором Китай и РФ обеспечивают процветание ЕС

Источники: State Information Service, Global Times

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка