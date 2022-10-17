Первая Нобелевская премия для Украины: эксклюзивное интервью с главой ЦГС

Октябрь, 17 в 0:57

Центр гражданских свобод стал первым лауреатом Нобелевской премии от Украины в истории. Глава правления организации Александра Матвийчук в эксклюзивном интервью ICTV рассказала, какими были первые эмоции после получения награды, что думает о других лауреатах — Беларуси и России, а также куда направят денежный грант.

Матвийчук призналась, что после получения Нобелевской премии мира она испытала весь спектр эмоций – удивление и радость, а затем испытала огромное чувство ответственности.

— Огромное удивление. Это было одно из страхов, что мы опоздаем на поезд, но мы успели. Огромное удивление – это первое чувство, потом радость. Уже в момент, когда ты читаешь эти сообщения, связи в пути почти нет, поэтому можно только читать, а потом огромное чувство ответственности. Нобелевская премия мира дает площадку, чтобы голос украинских правозащитников был услышан, – считает Матвийчук.

Она упомянула инициативу Евромайдан SOS, созданную в ответ на незаконные действия властей для разгона мирной акции в 2013 году на Майдане Независимости. По словам Матвийчук, это один из самых известных проектов Центра гражданских свобод.

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– Мы 15 лет работаем для защиты прав человека в Украине и регионе ОБСЕ. Наши самые известные проекты – это инициатива Евромайдан SOS, в которую мы положили начало предоставлению правовой и другой помощи всем преследуемым участникам протеста после разгона мирной студенческой демонстрации. В конце концов, это дало нам возможность выйти не только на правовой, но и высокий символический уровень, когда каждый человек на Майдане знал, что в нашей жизни нет гарантий, тебя могут избить, арестовать, в конце концов убить, но есть люди, которые тебя не оставят, будут бороться за тебя и сделают все, чтобы тебя вытащить. Это понимание помогало преодолеть страх.

Матвийчук объяснила, как удается фиксировать преступления для организации на временно оккупированных территориях Украины. По ее словам, участникам Центра даже приходится рисковать жизнью, хотя организация делает все для безопасности этих людей.

– Также я могу вспомнить нашу работу по документированию. Мы были первой правозащитной организацией в мире, отправившей мобильные группы для документирования военных преступлений в Крым, Донецкую и Луганскую области. Эта война началась не в феврале 2022 года, а в 2014 году. Да, документация военных преступлений – это риск жизнью. Хотя это не единственный способ, каким образом мы получаем информацию. У нас есть региональные команды, которые не освещены в списке организаций инициативы Трибунал для Путина именно ради их безопасности. Но мы все сейчас рискуем, – убеждена Матвийчук.

Украинская правозащитница рассказала, о чем она расскажет во время получения Нобелевской премии мира 2022 для всего мира. По ее мнению, нужно говорить о скорейшем освобождении украинцев из российского плена.

— Мы хотим использовать эту площадку для того, чтобы помочь скорейшему освобождению всех украинских военных и гражданских, оказавшихся в плену. С этой темой мы работаем восемь лет. Например, я знаю лично людей, которые находятся за решеткой в ​​Крыму.

Глава правления Центра гражданских свобод объяснила, как воспринимает то, что лауреатами на Нобелевскую премию мира в этом году стали украинская, российская организации и правозащитник из Беларуси.

– Моя позиция очень четкая: Россия, не преодолевшая имперские комплексы, – для нас угроза. Точно так же как и Беларусь, которая является частью этой войны. Лукашенко вообще отдал свою страну в оккупацию. Но эта премия – не о “триединстве братских народов”, а о том, что есть люди, защищающие права человека на протяжении десятилетий. Людей, которые строят невидимые для общества связи между собой, чтобы бороться с общим злом.

Также Матвийчук рассказала, куда организация потратит денежный грант от Нобелевской премии.

— Мы видим, что в Украине огромное количество потребностей, которые можно закрыть этими деньгами. И мы обязательно сделаем так, когда получим эти деньги, чтобы они служили людям. Мы обсуждаем это внутри команды. Когда мы примем решение, то обязательно отчитаемся, — отметила она.

В декабре правозащитница планирует выступить на Нобелевской лекции, а вопрос подготовки к ней – один из важнейших.

– Да, я буду выступать с Нобелевской лекцией. Вопрос подготовки стоит очень остро, потому что мы хотим, чтобы наша работа не остановилась и не была парализована. Но уже начинаю думать о том, как нам, украинским правозащитникам, нужно обратиться к миру. На этой неделе мы находимся под огромным вниманием, которое раньше не имели. Мы не были готовы к такому медийному вниманию, поэтому стараемся выстроить нашу жизнь и функционирование так, чтобы все процессы, которые мы ведем, несмотря на это внимание, не остановились. Нобелевская премия мира – это для нас огромная возможность, как для украинцев, заявить о себе и проблемах, над которыми мы работаем, – отметила Александра Матвийчук.

7 октября в Осло объявили лауреатов Нобелевской премии мира в 2022 году. Ими стали украинская правозащитная организация, Центр гражданских свобод, правозащитник Алесь Белецкий из Беларуси и российская правозащитная организация Мемориал.