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США усилят санкции против Ирана за продажу оружия РФ — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
США
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты ужесточат санкции против Ирана за продажу оружия России, которое страна-агрессор использует в войне против Украины.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на чиновника администрации президента США.

– Мы совершенно точно собираемся наложить санкции на любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев, – сказал собеседник издания на условиях анонимности.

По словам чиновника, администрация Джо Байдена в прошлом разглашала информацию о продаже Ираном оружия в Россию, и давала понять, что это приведет к санкциям.

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О конкретных санкциях он отказался говорить, но, вероятно, в них войдут экономические ограничения и меры экспортного контроля, которые направлены против третьих сторон, помогающих Тегерану и Москве.

Вчера издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar.

Кроме этого, Иран готовится к отправке в РФ дополнительных БПЛА, в том числе десятков дронов Mohajer-6 и большого количества дронов Shahed-136.

Впрочем, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани по-прежнему отрицает передачу беспилотников для РФ. По его словам, Тегеран якобы “не передавал” оружие “ни одной” из сторон, ведущей войну.

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