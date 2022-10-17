Ядерные учения Кремля не повлияли на уровень угрозы со стороны РФ — Белый дом

Октябрь, 17 в 20:42

Соединенные Штаты Америки внимательно наблюдают за ходом ядерных учений российских сил. На данный момент нет признаков, которые свидетельствуют о готовности РФ применить ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом в комментарии NPR заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

– По нашим ожиданиям, в рамках этих учений они (россияне. – Ред.) будут передвигать некоторые из своих стратегических активов. Однако мы не видим признаков того, что в рамках этих учений или в другом контексте президент Путин принял решение применить ядерное оружие или оружие массового уничтожения в Украине, — сказал он.

Напомним, в понедельник, 17 октября, Россия приступила к проведению ежегодных учений ядерных сил под названием Гром. По словам Кирби, эти тренировки в РФ проходят по тому же плану, что и в предыдущие годы.

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В то же время НАТО объявило о начале учений Steadfast Noon по ядерному сдерживанию с использованием стратегических бомбардировщиков.

Они продлятся до 30 октября, во время тренировок будут задействованы до 60 самолетов разных типов из 14 стран Североатлантического союза.