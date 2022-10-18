Октябрь, 18 в 20:29

Власти Австралии отменили решение предыдущего правительства о признании Западного Иерусалима столицей Израиля.

Соответствующее объявление сегодня сделала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

По ее словам, решение о статусе города должно быть принято в результате мирных переговоров между израильтянами и палестинцами.

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Речь идет об отмене решения бывшего премьера Австралии Скотта Моррисона, признавшего в 2018 году Западный Иерусалим столицей Израиля после аналогичного решения тогдашнего президента США Дональда Трампа.

– Сегодня правительство подтвердило предыдущую и давнюю позицию Австралии, согласно которой вопрос об окончательном статусе Иерусалима должен решаться в рамках любых мирных переговоров между Израилем и палестинским народом. Это отменяет признание правительством Моррисона Западного Иерусалима столицей Израиля, — говорится в заявлении Пенни Вонг.

Она уточнила, что посольство Австралии по-прежнему будет находиться в Тель-Авиве.

Вонг добавила, что Австралия привержена решению, согласно которому Израиль и “будущее палестинское государство сосуществуют в мире и безопасности в пределах международно признанных границ”.

Министр заверила, что Австралия “всегда будет непоколебимым другом Израиля”, но в то же время является и “непреклонным сторонником палестинского народа”.

Израиль жестко отреагировал на такой шаг. Министерство иностранных дел этой страны вызвало сегодня посла Австралии для объяснения причин изменения политики.

– В свете того, как это решение было принято в Австралии… мы можем только надеяться, что правительство Австралии будет заниматься другими вопросами более серьезно и профессионально… Иерусалим – вечная и объединенная столица Израиля, и ничто никогда этого не изменит, — заявил премьер Израиля Яир Лапид.

Как отметило издание, большинство стран мира воздерживаются от признания Иерусалима столицей Израиля. Поэтому приоритетом израильской внешней политики было убедить правительства перенести туда свои посольства.

Как израильтяне, так и палестинцы претендуют на Иерусалим – священный город для евреев и мусульман – как на свою столицу. На западе города расположены еврейские кварталы, а на востоке – арабские.

Статус Иерусалима является одним из самых спорных моментов в урегулировании израильско-палестинского конфликта на Ближнем Востоке. Израиль считает весь город своей неделимой столицей.

После шестидневной войны на Ближнем Востоке в 1967 году Израиль установил контроль над восточной частью Иерусалима с преимущественно арабским населением. В 1980 году такой шаг был закреплен постановлением Кнессета. Однако большинство международного сообщества официально не признают возвращение Израилем Восточного Иерусалима.

Страны мира пытались сохранять нейтралитет, разместив свои посольства в городе Тель-Авив. Этот дипломатический консенсус нарушил в 2017 году 45-й президент США Дональд Трамп. Он объявил, что Вашингтон официально признает Иерусалим столицей Израиля.

Аналогично поступили Австралия, Гватемала и частично признанное Косово. В то же время Австралия отметила, что признает только Западный Иерусалим.

Нынешний президент США Джо Байден не стал отменять решение Трампа, хотя большинство американских дипломатических сотрудников по-прежнему базируются в Тель-Авиве. Вашингтон не объявлял о конкретных планах по открытию нового посольства в Иерусалиме.

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Источник: МИД Австралии