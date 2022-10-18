Иран согласился передать России баллистические ракеты и дополнительные беспилотники — СМИ
Иран согласился отправить России ракеты класса “земля-земля” и дополнительные беспилотники.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов.
Отмечается, что соглашение между Ираном и Россией было заключено 6 октября во время визита первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера в Москву.
— Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar, — сказал один из иранских дипломатов, информированный о визите.
В то же время, иранский дипломат в комментарии агентству отверг утверждения западных чиновников о том, что поставки иранского оружия России нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года.
— Где их (беспилотники, ракеты, – Ред.) используют – это не вопрос к продавцу. Мы не становимся на чью-то сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем, — сказал дипломат.
Отметим, что официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани по-прежнему отрицает передачу беспилотников для РФ.
По его словам, Тегеран якобы “не передавал” оружие “ни одной” из сторон, ведущих войну.