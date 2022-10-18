Октябрь, 18 в 19:02

Иран согласился отправить России ракеты класса “земля-земля” и дополнительные беспилотники.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов.

Отмечается, что соглашение между Ираном и Россией было заключено 6 октября во время визита первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера в Москву.

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— Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar, — сказал один из иранских дипломатов, информированный о визите.

В то же время, иранский дипломат в комментарии агентству отверг утверждения западных чиновников о том, что поставки иранского оружия России нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года.

— Где их (беспилотники, ракеты, – Ред.) используют – это не вопрос к продавцу. Мы не становимся на чью-то сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем, — сказал дипломат.

Отметим, что официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани по-прежнему отрицает передачу беспилотников для РФ.

По его словам, Тегеран якобы “не передавал” оружие “ни одной” из сторон, ведущих войну.