Октябрь, 18 в 17:54

В Иране еще одна школьница была убита службами безопасности страны после того, как ее избили в классе за отказ петь песню в поддержку правящего режима.

По данным Координационного совета профессиональных ассоциаций учителей Ирана, это произошло во время рейда в ее школе на прошлой неделе, что вызвало новые протесты по всей стране в эти выходные.

16-летняя Асра Панахи погибла после того, как 13 октября силы безопасности ворвались в среднюю школу для девочек Шахед в Ардебиле и потребовали, чтобы группа девочек спела гимн, восхваляющий верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

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Когда они отказались, силы безопасности избили учениц, в результате чего несколько девочек были доставлены в больницу, а другие арестованы. В пятницу Панахи, как сообщается, умерла в больнице от травм, полученных в школе.

Иранские официальные лица отрицают вину сил безопасности страны, а после того, как ее смерть вызвала возмущение по всей стране, человек, назвавшийся ее дядей, выступил на государственных телеканалах, заявив, что она умерла от врожденного порока сердца.

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The Guardian отмечает, что школьницы превратились в мощную протестную силу после того, как в сети появились видеоролики, на которых ученицы машут в воздухе хиджабами, срывают фотографии верховных лидеров Ирана и выкрикивают лозунги против режима и в поддержку Махсы Амини, 22-летней девушки, которая умерла после того, как в августе была задержана иранской полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

В ответ на это иранские власти начали серию рейдов по школам по всей стране на прошлой неделе. Сообщалось, что полицейские врывались в классы, насильно арестовывали школьниц и заталкивали их в машины, а также обстреливали здания школ слезоточивым газом.

В заявлении, опубликованном 16 октября, профсоюз учителей Ирана осудил “жестокие и бесчеловечные” рейды и призвал к отставке министра образования Юсефа Нури.

Известие о смерти Панахи еще больше мобилизовало школьниц по всей стране на организацию и участие в акциях протеста в выходные дни.

Среди них была 16-летняя Назнин (имя изменено, — Ред.), родители которой держали ее дома, опасаясь, что она будет арестована за протест в своей школе.

— Мне не разрешали ходить в школу, потому что родители боялись за мою жизнь. Но что изменилось? Режим продолжает убивать и арестовывать школьниц… Что толку, если я просто сижу дома и возмущаюсь? Я и мои сокурсники по всему Ирану решили на этой неделе выйти на улицы в знак протеста. Я сделаю это, даже если теперь мне придется скрывать это от родителей, — говорит Назнин.

19-летняя Нергис (имя изменено, — Ред.) также присоединилась к протестам, и в ее спину и ноги попали резиновые пули. Она говорит, что смерть Панахи побудила ее и ее друзей продолжать протестовать, несмотря на опасность.

По ее словам, то, что произошло с Панахи, а также гибель двух других школьниц, 17-летней Ники Шахкарами и 16-летней Сарины Эсмаилзаде, обе из которых погибли от рук иранских сил безопасности, объединили молодых людей по всему Ирану под общим началом.

— У меня нет ни одного родственника в Ардебиле, но это жестокое преследование наших сестер, которым было всего 16 лет, пробудило всю нацию, — говорит она.

По ее словам, девушки Ирана “никогда не знали, что мы настолько едины”, несмотря на различие по регионам.

— Дело не только в смерти Асры. Исламская Республика (Иран, — Ред.) убивает наш народ уже 40 лет, но наши голоса не были услышаны. Пусть мир знает, что это больше не протест — мы призываем к революции. Теперь, когда вы все прислушиваетесь к нашим голосам, мы не остановимся, — сказала Нергис.

Согласно последнему отчету Иранской группы по правам человека, по состоянию на 17 октября в ходе общенациональных протестов было убито 215 человек, включая 27 детей.

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Фото: Masih Alinejad