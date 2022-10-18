Октябрь, 18 в 15:16

Министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал, почему важно продолжать помогать Вооруженным силам Украины и инвестировать в собственные силы обороны.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

По его словам, очень важно понимать, что если есть страна, которая готова к военным действиям и может угрожать суверенитету другого государства, то такая страна будет думать, что может добиться успеха.

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— И мы должны четко понимать, почему мы делаем то, что делаем в Украине. Почему так важно поддерживать украинские вооруженные силы. Почему сейчас так важно инвестировать в собственные силы обороны, — говорит Джеймс Хиппи.

Он считает важным не допустить, чтобы международное сообщество потеряет терпение в отношении Украины.

— Тогда это задаст траекторию для остальной части этого века, в результате чего нам придется тратить гораздо больше на нашу оборону и безопасность и наши экономики будут очень сильно страдать от этой неуверенности, — заявил Джеймс Хиппи.

По словам министра обороны, важно инвестировать в Вооруженные силы Украины, чтобы они могли подвести черту под путинской агрессией и показать, что международная система, основанная на правилах, продолжает функционировать.