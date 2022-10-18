Октябрь, 18 в 15:38

После начала полномасштабной войны в Украине Евросоюз начал активнее переходить на возобновляемые источники энергии, пытаясь преодолеть зависимость от российского газа.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром по изменению климата E3G и экологическим аналитическим центром Ember.

Так, с начала войны, с марта по сентябрь 2022 года, в Евросоюзе производилось рекордное количество ветровой и солнечной электроэнергии (24% от общего объема, то есть около четверти). В прошлом году этот показатель составил 21% за указанный период.

Рост мощностей возобновляемой энергетики позволил 27 странам-членам блока сэкономить €99 млрд на закупках газа (в период с марта по сентябрь). Это примерно на €11 млрд больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

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По данным аналитиков, в целом 19 государств Евросоюза достигли рекордных показателей в производстве электроэнергии с помощью двух возобновляемых источников энергии (солнца и ветра). Среди них: Франция (14%), Италия (20%), Польша (17%) и Испания (35%).

В то же время Евросоюз в марте-сентябре потратил около €82 млрд на ископаемое топливо, чтобы обеспечить 20% своей электроэнергии.

– Ветровая и солнечная энергия уже сейчас помогают европейцам… Но будущий потенциал еще выше, – отметил аналитик Крис Росслоу из организации Ember.

Рост производства “зеленой” электроэнергии происходит в момент, когда Европа пытается отказаться от российского газа, а Москва сокращает и даже приостанавливает поставки “голубого топлива” европейским странам, используя его как рычаг шантажа.

Развязанная Кремлем война против Украины заставила Евросоюз бороться с зависимостью от российского газа, на долю которого в 2020 году приходилось 41% импорта.

В исследовании отмечается, что предыдущие политические решения, увеличившие зависимость Евросоюза от газа и сдерживавшие переход на “зеленую” энергетику, являются главными движущими силами нынешней рекордно высокой инфляции в Европе.

В частности, ограничения России на поставки газа привели к “крупнейшим инфляционным потрясениям в Европе со времен Второй мировой войны, превзойдя нефтяной кризис 1970-х годов”. В сентябре 2022 года расходы на энергоносители выросли на 40,8% по сравнению с прошлым годом, что составляет 36% от общих показателей инфляции в Евросоюзе.

Аналитики также считают, что имеющиеся ветровые и солнечные мощности позволили в 2022 году избежать значительного импорта газа по высокой цене и таким образом предотвратить еще более высокую инфляцию и более глубокий кризис.

Некоторые страны ЕС объявили о пакетах фискальной поддержки на сотни миллиардов долларов, чтобы попытаться сдержать инфляцию. Однако, по мнению аналитиков, правительства не смогут поддерживать такие дорогостоящие программы в течение длительного времени.

По состоянию на начало сентября в Еврокомиссии сообщали, что Евросоюз с конца февраля уменьшил импорт российского газа с 40% до 9%.

Членам ЕС предлагалось ввести ограничение цены на российский природный газ. Однако консенсуса на этот счет пока нет.

Источник: Ember