Еврокомиссия предложила механизм преодоления резких скачков цен на газ

Октябрь, 18 в 18:21

18 октября Еврокомиссия предложила новое чрезвычайное положение для решения проблемы высоких цен на газ в ЕС и обеспечения бесперебойных поставок этой зимой. Это будет проводиться за счет совместных закупок газа, механизмов ограничения цен на газовой бирже TTF, новых мер по прозрачному использованию инфраструктуры и солидарности между государствами-членами, а также постоянным усилиям по снижению спроса на газ.

Отмечается, что в краткосрочной перспективе есть предложение механизма коррекции цен для установления динамического ценового предела для транзакций на газовой бирже TTF, а также временного ограничителя или полосы пропускания для предотвращения резких скачков цен на рынках деривативов.

Также Еврокомиссия предложила и следующие шаги:

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обязательная совместная закупка газа на уровне 15% общей потребности;

обязательство стран ЕС информировать Еврокомиссию перед любой закупкой газа;

создание нового ценового эталона для СПГ до марта 2023 года;

выделение €40 млрд для помощи жителям и компаниям ЕС на фоне энергокризиса;

сокращение ежемесячного потребления газа странами ЕС на 15% до марта 2023 года;

обязательство стран ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП.