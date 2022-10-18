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Еврокомиссия предложила механизм преодоления резких скачков цен на газ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Поставки газу
Фото: Depositphotos

18 октября Еврокомиссия предложила новое чрезвычайное положение для решения проблемы высоких цен на газ в ЕС и обеспечения бесперебойных поставок этой зимой. Это будет проводиться за счет совместных закупок газа, механизмов ограничения цен на газовой бирже TTF, новых мер по прозрачному использованию инфраструктуры и солидарности между государствами-членами, а также постоянным усилиям по снижению спроса на газ.

Отмечается, что в краткосрочной перспективе есть предложение механизма коррекции цен для установления динамического ценового предела для транзакций на газовой бирже TTF, а также временного ограничителя или полосы пропускания для предотвращения резких скачков цен на рынках деривативов.

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Также Еврокомиссия предложила и следующие шаги:

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  • обязательная совместная закупка газа на уровне 15% общей потребности;
  • обязательство стран ЕС информировать Еврокомиссию перед любой закупкой газа;
  • создание нового ценового эталона для СПГ до марта 2023 года;
  • выделение €40 млрд для помощи жителям и компаниям ЕС на фоне энергокризиса;
  • сокращение ежемесячного потребления газа странами ЕС на 15% до марта 2023 года;
  • обязательство стран ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП.

— Вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию на энергетическом рынке ЕС. Инструменты и правила, которые хорошо служили нам раньше, больше не подходят для обеспечения надежного и доступного энергоснабжения. Чтобы эффективно справиться с этим кризисом, мы имеем возможность покупать газ вместе, ориентироваться на чрезмерно высокие цены и обеспечивать солидарность между нашими государствами-членами в случае дефицита — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Источник: Еврокомиссия
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