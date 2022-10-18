Еврокомиссия предложила механизм преодоления резких скачков цен на газ
18 октября Еврокомиссия предложила новое чрезвычайное положение для решения проблемы высоких цен на газ в ЕС и обеспечения бесперебойных поставок этой зимой. Это будет проводиться за счет совместных закупок газа, механизмов ограничения цен на газовой бирже TTF, новых мер по прозрачному использованию инфраструктуры и солидарности между государствами-членами, а также постоянным усилиям по снижению спроса на газ.
Отмечается, что в краткосрочной перспективе есть предложение механизма коррекции цен для установления динамического ценового предела для транзакций на газовой бирже TTF, а также временного ограничителя или полосы пропускания для предотвращения резких скачков цен на рынках деривативов.
Также Еврокомиссия предложила и следующие шаги:
- обязательная совместная закупка газа на уровне 15% общей потребности;
- обязательство стран ЕС информировать Еврокомиссию перед любой закупкой газа;
- создание нового ценового эталона для СПГ до марта 2023 года;
- выделение €40 млрд для помощи жителям и компаниям ЕС на фоне энергокризиса;
- сокращение ежемесячного потребления газа странами ЕС на 15% до марта 2023 года;
- обязательство стран ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП.
— Вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию на энергетическом рынке ЕС. Инструменты и правила, которые хорошо служили нам раньше, больше не подходят для обеспечения надежного и доступного энергоснабжения. Чтобы эффективно справиться с этим кризисом, мы имеем возможность покупать газ вместе, ориентироваться на чрезмерно высокие цены и обеспечивать солидарность между нашими государствами-членами в случае дефицита — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.