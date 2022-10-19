Парламент Финляндии одобрил строительство забора на границе с РФ

Октябрь, 19 в 13:07

Премьер-министр Санна Марин получила зеленый свет от парламентских партий на строительство пограничного забора на границе Финляндии с Россией.

Пилотный проект Аида может стартовать, пока правительство будет принимать решение о его финансировании, сообщает Yle.

Проект единогласно поддержали все партии, особенно оппозиционные – Центр, Истинные финны и Христианские демократы, которые торопили с началом.

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По оценкам, строительство забора будет длиться несколько лет и обойдется в сотни миллионов евро. Он охватит около 10-20% восточной границы Финляндии.

Пограничная служба готова приступить к реализации пилота проекта. Сообщается, что он может быть готов уже к началу следующего лета.

По мнению правительства, забор на границе с Россией необходим, прежде всего, для контроля возможного массового незаконного пересечения границы Финляндии. Пограничники говорят, что он особенно необходим для контроля масштабной и нелегальной иммиграцией.

Источник: Yle