Путин все больше полагается на молчаливых и покоряющихся последователей — ISW

Октябрь, 19 в 9:22

Российский диктатор Владимир Путин пытается объединить систему проектирования власти РФ среди тех, кто поддерживает его намерения по захвату Украины и ведению полномасштабной войны.

По данным Института изучения войны (ISW), предложение открытой и скрытой поддержки президента РФ среди россиян стало значительно уменьшаться, особенно после объявления частичной мобилизации.

В сообщении ISW говорится, что Путин начинает полагаться на последователей в политической среде и граждан РФ, которые предпочитают молчать и просто покоряются.

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— Путин близок к тому, чтобы разочаровать крайних националистов, которые сплотились вокруг идеи полной победы в Украине, чего он не может достичь. Он на пути к разочарованию ключевых элементов своего режима, желающих могущественной России. Путин рискует уничтожить остальную силу России и ее способность распространять власть во всем мире ради достижения своих целей в Украине, — убеждены аналитики.

В Институте изучения войны отмечают, что западные лидеры должны учитывать способность Путина покорять российский народ, а также способность России провоцировать еще более плохую реальность.

Но российские военные неудачи спровоцируют раскол в окружении Путина, после чего потребуют большего внимания на внутренних проблемах Российской Федерации. В ISW уверены, что Запад должен помочь Украине ускорить поражение России на поле боя.