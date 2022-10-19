Октябрь, 19 в 1:28

Оборонное ведомство Соединенных Штатов не может подтвердить информацию о договоренности между Тегераном и Москвой о продаже России ракет класса вместе с дополнительной партией беспилотников.

Об этом во время пресс-брифинга 18 октября сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

— Я видел отчеты в прессе. Пока у меня нет никакой информации, которая бы это подтверждала, — сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Перед этим во вторник издание Reuters сообщало, что представители Ирана в Москве согласились передать России больше дронов-камикадзе, а также баллистических ракет иранского производства с повышенной точностью, в частности ракет Fateh и Zolfaghar.

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