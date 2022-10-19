В Пентагоне не подтвердили продажу РФ новых БпЛА и ракет из Ирана
Оборонное ведомство Соединенных Штатов не может подтвердить информацию о договоренности между Тегераном и Москвой о продаже России ракет класса вместе с дополнительной партией беспилотников.
Об этом во время пресс-брифинга 18 октября сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.
— Я видел отчеты в прессе. Пока у меня нет никакой информации, которая бы это подтверждала, — сказал он в ответ на вопрос журналистов.
Перед этим во вторник издание Reuters сообщало, что представители Ирана в Москве согласились передать России больше дронов-камикадзе, а также баллистических ракет иранского производства с повышенной точностью, в частности ракет Fateh и Zolfaghar.
Президент Владимир Зеленский вечером 18 октября заявил, что закупкой оружия у Ирана Россия признает свое политическое банкротство, но стратегически это не поможет Кремлю.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение Зеленскому предложение о разрыве с Ираном дипломатических отношений из-за поставок оружия России, ведущей войну против Украины.