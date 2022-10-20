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Американские эксперты изучили обломки дронов-камикадзе, сбитых в Украине – WP

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Дрони атакували Київ

Правительство США изучило обломки дронов иранского производства Shahed-136, сбитых в Украине во время серии атак РФ на критически важную инфраструктуру, и теперь сможет более эффективно помогать Киеву в борьбе с таким видом оружия.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников.

– Информация о структуре и технологии беспилотников может оказаться решающей для того, чтобы помочь Соединенным Штатам и их украинским союзникам лучше идентифицировать и окончательно победить их, прежде чем они смогут достичь своих целей, – пишет автор публикации.

Пока неясно, как США получили доступ к обломкам беспилотника, хотя Пентагон тесно сотрудничает с украинскими военными.

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Shahed-136 – большой аппарат, летающий очень низко и имеющий мало металлических частей, что затрудняет обнаружение с помощью радаров и других датчиков. Исследование обломков поможет решить эти проблемы, пишет издание.

Эксперты говорят, что универсального ответа на угрозы противовоздушной обороны и эти беспилотники конкретно нет. Поэтому Украине необходимы системы электронной борьбы, которые могут нарушить связь между дроном и оператором, выводя его из строя.

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Фото: Віталій Кличко

Источник: The Washington Post
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