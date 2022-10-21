Октябрь, 20 в 21:57

Великобритания ввела санкции против физических и юридических лиц из Ирана, которые ответственны за поставки Российской Федерации барражирующих боеприпасов, известных как дроны Shahed-136, используемых для атак по Украине.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Британское ведомство указывает, что поставки этих беспилотников со стороны Тегерана активно разжигают войну, и позволяют Ирану наживаться на нападениях России на украинских граждан, усиливая страдания людей и разрушение критически важной инфраструктуры.

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Этими поставками как Россия, так и Иран нарушают Резолюцию Совета Безопасности ООН по контролю передачи этого оружия из Ирана, говорят в МИД.

— Поддержка Ираном жестокой и незаконной войны Путина против Украины вызывает сожаление. Сегодня мы вводим санкции против тех, кто поставлял беспилотники, которые Россия использует для нападений на украинских гражданских. Это является четким доказательством дестабилизирующей роли Ирана в глобальной безопасности, — заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

По его словам, атаки России иранскими дронами являются “трусливыми” и демонстрируют “акты отчаяния” со стороны Кремля.

— Давая возможность наносить эти удары, эти лица и производитель нанесли народу Украины неописуемые страдания. Мы обеспечим, чтобы они были привлечены к ответственности за свои действия, — добавил Клеверли.

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В британские санкции вошли меры, аналогичные ограничениям, введенным со стороны Евросоюза ранее.

В санкционный список вошли начальник штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, генерал Ходжатола Гореиши, командующий Аэрокосмического корпуса гвардии исламской революции Саед Агаджани и компания, производящая дроны-камикадзе, Shahed Aviation Industries.

В Евросоюзе ранее отметили, что компания ответственна за проектирование и разработку серии иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed. Беспилотники серии Shahed были поставлены в Россию и используются в войне против Украины.