Энергетическая поддержка Украины и цены на газ: сегодня состоится саммит ЕС

Октябрь, 20 в 9:34

На фоне ракетного террора РФ украинских энергообъектов сегодня состоится саммит ЕС, где лидеры 27 стран-членов будут обсуждать варианты большей поддержки Украины, включая поставки энергетического оборудования, помощь в восстановлении электроснабжения и долгосрочное финансирование.

Ожидается также, что европейские лидеры поддержат альтернативный ориентир цен на сжиженный природный газ и совместную покупку газа после того, как ранее договорились сократить потребление и ввести налоги на сверхприбыль в энергетической отрасли.

До сих пор нет общего мнения относительно того, стоит ли ограничивать цены на газ и как это сделать, чтобы остановить инфляцию и предотвратить рецессию после остановки поставок российского газа.

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Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в четверг, 20 октября, будет участвовать в саммите Евросоюза, ключевой темой которого станут вызовы украинской и европейской энергетике.

По его словам, Украина вместе с Европой будут совместно реагировать на террористическую угрозу.